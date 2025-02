Incidente aereo Washington: la decisione della Federal Aviation Administration sui voli

MeteoWeb

La Federal Aviation Administration (Faa) sta riducendo i voli per l’aeroporto nazionale Reagan da 28 a 26 arrivi all’ora. La decisione arriva una settimana dopo che un aereo regionale in procinto di atterrare allo scalo si è scontrato con un elicottero dell’esercito, uccidendo 67 persone. Un portavoce della Faa ha affermato che l’agenzia “sta rallentando il traffico in entrata e in uscita dall’aeroporto nazionale Ronald Reagan Washington a causa delle condizioni meteorologiche e degli sforzi di recupero nell’area” dopo l’incidente. I voli in elicottero all’aeroporto sono stati invece limitati a tempo indeterminato da venerdì scorso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.