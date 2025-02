Intelligenza Artificiale, “l’Europa rischia di diventare un museo”

MeteoWeb

L’Europa rischia di diventare un “museo” se non allenterà le severe restrizioni sulle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e non si apre a una maggiore deregolamentazione. Questo l’avvertimento lanciato dal primo ministro svedese Ulf Kristersson durante l’evento Techarena a Stoccolma.

La crescita globale e il confronto con USA e Cina

Secondo Kristersson, l’economia europea sta crescendo a un ritmo molto inferiore rispetto a quelle statunitense e cinese negli ultimi vent’anni. “Se non cambiamo rotta, l’Europa rischia di diventare una sorta di museo rispetto ad altre parti del mondo“, ha dichiarato il premier svedese.

Questa posizione si allinea con quella di diversi leader europei, che recentemente hanno discusso la necessità di rendere l’Europa un attore più competitivo nella corsa globale all’AI. Durante il Paris AI Action Summit, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un massiccio investimento di 109 miliardi di euro nell’intelligenza artificiale. Questo pacchetto di investimenti include contributi da parte di investitori stranieri, come gli Emirati Arabi Uniti e fondi statunitensi e canadesi, oltre che da aziende francesi come Iliad, Orange e Thales.

L’approccio regolatorio europeo sotto accusa

Il dibattito sulla regolamentazione dell’AI in Europa ha suscitato critiche anche da parte degli Stati Uniti. Il vicepresidente americano JD Vance ha espresso preoccupazione per il fatto che l’Europa sia troppo concentrata sulle restrizioni normative, piuttosto che sull’adozione e lo sviluppo della tecnologia. “Per creare fiducia, abbiamo bisogno di regimi normativi internazionali che favoriscano la creazione della tecnologia AI, piuttosto che soffocarla“, ha dichiarato Vance, esortando l’Europa ad affrontare questa nuova frontiera con maggiore ottimismo.

L’Unione Europea ha introdotto il primo quadro normativo globale sull’AI con l’AI Act, entrato in vigore quest’anno. Tuttavia, secondo molti esperti del settore, le severe restrizioni imposte potrebbero limitare l’innovazione e rallentare la crescita economica del continente.

L’intelligenza artificiale e futuro dell’innovazione in Europa

Kristersson ha sottolineato come, allo stato attuale, le aziende europee stiano affrontando difficoltà nell’adozione delle ultime tecnologie a causa delle incertezze normative. Inoltre, sempre più startup nate in Europa stanno scegliendo di trasferirsi negli Stati Uniti per ottenere maggiore accesso al capitale e a un ambiente più favorevole all’innovazione. Ciò non è accettabile, secondo il primo ministro svedese, che ha invitato l’Europa a favorire un contesto più dinamico per il business e la ricerca tecnologica.

Il dibattito sulla regolamentazione dell’AI in Europa rimane aperto: da un lato la necessità di proteggere i cittadini dai rischi della tecnologia, dall’altro l’urgenza di non rimanere indietro rispetto a economie più agili e meno regolamentate. La sfida per i prossimi anni sarà trovare un equilibrio tra sicurezza, crescita economica e competitività globale.

