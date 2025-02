La ISS va distrutta “il prima possibile”: Elon Musk sposta l’obiettivo su Marte

MeteoWeb

Elon Musk ha recentemente dichiarato che la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dovrebbe essere deorbitata “il prima possibile“. Il fondatore di SpaceX e influente consigliere del Presidente Donald Trump ha espresso la sua opinione su X (ex Twitter) il 20 febbraio, affermando che la ISS ha già assolto il suo compito e che ora l’attenzione dovrebbe spostarsi su Marte.

Un’uscita di scena anticipata per la ISS?

Secondo Musk, la decisione finale spetta al Presidente degli Stati Uniti, ma la sua raccomandazione è di concludere le operazioni della ISS entro i prossimi 2 anni. Questa proposta anticiperebbe significativamente il piano attuale, che prevede la dismissione della Stazione nel 2030 attraverso un veicolo di deorbitazione fornito dalla stessa SpaceX.

La ISS è stata costruita nel 1998 grazie alla collaborazione tra NASA, l’Agenzia Spaziale Canadese, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’Agenzia di Esplorazione Aerospaziale del Giappone (JAXA) e Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Da novembre 2000 ha ospitato ininterrottamente equipaggi di astronauti, contribuendo in modo significativo alla ricerca scientifica e alla preparazione per future missioni nello Spazio profondo.

Tuttavia, la Stazione sta mostrando segni di “invecchiamento” e la sua manutenzione sta diventando sempre più complessa e costosa. Mentre gli altri partner internazionali sostengono il piano di smantellamento nel 2030, la Russia ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dal programma già nel 2028. Musk, invece, propone di accelerare ulteriormente i tempi.

Dalla Luna a Marte, la visione di Musk

Le dichiarazioni di Musk si inseriscono in una visione più ampia del futuro dell’esplorazione spaziale. Il miliardario ha sempre considerato Marte come l’obiettivo principale per l’umanità e ha più volte sminuito l’importanza delle missioni lunari, definendo la Luna una “distrazione“ rispetto al vero traguardo rappresentato dal Pianeta Rosso.

Questa prospettiva contrasta con la strategia attuale della NASA, che punta a utilizzare la ISS e le future stazioni spaziali commerciali come basi per condurre ricerche innovative e addestrare astronauti per missioni lunari e marziane. L’agenzia sta sviluppando il programma Artemis, volto a stabilire una presenza umana sostenibile sulla Luna come passaggio intermedio prima di affrontare la colonizzazione marziana.

Politica e Spazio: un binomio sempre più stretto

Le affermazioni di Musk non possono essere considerate semplici speculazioni. La sua influenza nell’attuale panorama politico statunitense è cresciuta notevolmente, soprattutto grazie al suo ruolo nel gruppo di consulenza Department of Government Efficiency, che sta conducendo un’ampia revisione della spesa federale, portando a migliaia di licenziamenti in diverse agenzie governative.

Il destino della ISS potrebbe quindi dipendere dalle future decisioni della Casa Bianca, specialmente se le posizioni di Musk dovessero trovare un forte sostegno all’interno dell’amministrazione. Nel frattempo, NASA e i suoi partner continuano a pianificare il futuro della Stazione orbitante e il prossimo capitolo dell’esplorazione spaziale.

Implicazioni da valutare

L’idea di anticipare la fine della ISS per concentrarsi su Marte potrebbe rappresentare un punto di svolta nella strategia spaziale globale. Tuttavia, la comunità scientifica e politica dovrà valutare attentamente le implicazioni di questa scelta, bilanciando le esigenze tecnologiche, economiche e diplomatiche di una decisione così significativa. Resta da vedere se il sogno di Musk diventerà realtà o se la ISS continuerà la sua missione fino al 2030, come inizialmente previsto.

