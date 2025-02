Spazio, il lander Blue Ghost sorvola la Luna e si prepara alla discesa | VIDEO

MeteoWeb

Un video mozzafiato della faccia nascosta della Luna è stato ripreso da soli 100km di distanza dal lander Blue Ghost dell’azienda statunitense FireFly Aerospace, che si sta preparando al tentativo di allunaggio previsto per domenica 2 marzo alle 9:34 ora italiana. A bordo c’è anche il primo strumento italiano destinato alla Luna, il ricevitore Lugre (Lunar GNSS Receiver Experiment), frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la NASA, che ha l’obiettivo di testare la fattibilità dell’utilizzo dei segnali del sistema globale GNSS per la navigazione, il posizionamento e la sincronizzazione sulla Luna.

Dopo due mesi di viaggio e tre settimane in orbita lunare, la mattina del 2 marzo, Blue Ghost inizierà la sua discesa sulla superficie lunare intorno alle 8:30 ora italiana. Tutte le fasi saranno seguite non solo dai centri di controllo della NASA, ma anche dalla Qascom a Bassano del Grappa e dal Politecnico di Torino che hanno contribuito allo sviluppo e alla realizzazione di Lugre. L’allunaggio avverrà con una caduta libera controllata dai propulsori che dovrebbe concludersi nel giro di circa 63 minuti.

La missione sulla Luna

Una volta toccato il suolo, il lander Blue Ghost rimarrà operativo per un intero giorno lunare (ovvero 14 giorni terrestri), catturando un’eclissi di Sole causata dal passaggio della Terra e un tramonto lunare. Lugre verrà acceso circa tre ore dopo il touchdown.

Prima dell’attivazione, l’antenna fissata sul ponte superiore di Blue Ghost verrà sollevata dal braccio automatico Gimbal, che la orienterà con precisione verso il centro della Terra nel cielo lunare. Per tutta la durata della missione, l’antenna seguirà il lento movimento terrestre con grande accuratezza, essenziale per captare i debolissimi segnali GPS e Galileo, fondamentali per testare la navigazione satellitare nello spazio profondo.

Gli altri strumenti a bordo

Oltre a Lugre, il lander trasporta anche altri nove strumenti scientifici e tecnologici della NASA che prenderanno misure nel sito dell’allunaggio, posto sulla faccia visibile della Luna in un grande bacino da impatto denominato Mare Crisium.

La missione viene condotta nell’ambito del programma Commercial Lunar Payload Services della NASA, che attraverso la collaborazione con aziende private intende raccogliere dati e testare tecnologie utili alle future missioni umane del programma Artemis.

Altre missioni private in arrivo sulla Luna

Blue Ghost è solo uno di tre lander privati che in questi giorni si stanno dirigendo verso la Luna: in viaggio c’è anche Athena dell’azienda texana Intuitive Machines, che tenterà l’allunaggio il 6 marzo, e poi il lander Resilience della giapponese ispace, che raggiungerà l’orbita lunare tra fine maggio e inizio giugno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.