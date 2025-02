Il nuovo lander lunare Athena cattura spettacolari immagini della Terra | FOTO

MeteoWeb

Il lander lunare Athena, sviluppato dalla compagnia statunitense Intuitive Machines, è stato lanciato con successo ieri dalla Space Coast della Florida a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9. Pochi istanti dopo il rilascio nello Spazio, Athena ha inviato le sue prime immagini: splendidi selfie con la Terra sullo sfondo, immortalando anche lo stadio superiore del Falcon 9 che si allontanava nel vuoto cosmico.

Le fotografie testimoniano il regolare svolgimento della missione IM-2, progettata per testare nuove tecnologie e raccogliere dati fondamentali in vista delle future esplorazioni lunari.

Un viaggio verso il Polo Sud lunare

Dopo il lancio, Athena ha stabilito una comunicazione stabile con il centro di controllo missione di Intuitive Machines a Houston, confermando il corretto funzionamento dei suoi pannelli solari e dei sistemi di comunicazione. La prossima fase prevede una serie di accensioni dei motori principali per correggere la traiettoria e inserirsi in orbita lunare, un evento programmato per il 3 marzo. Il momento cruciale sarà il tentativo di atterraggio, previsto per il 6 marzo, nei pressi del Polo Sud lunare, una regione di grande interesse scientifico per la presenza di ghiaccio d’acqua.

Alla ricerca dell’acqua lunare e nuove tecnologie di comunicazione

Il carico principale di Athena è PRIME-1 (Polar Resources Ice Mining Experiment 1), un esperimento composto da un trapano a grande profondità e uno spettrometro di massa, strumenti progettati per analizzare la quantità e la distribuzione dell’acqua ghiacciata nel sottosuolo lunare. La possibilità di estrarre e utilizzare queste risorse sarebbe un passo fondamentale per l’esplorazione umana a lungo termine.

Athena trasporta anche Grace, un innovativo veicolo spaziale “saltellante” progettato da Intuitive Machines, capace di esplorare il cratere vicino al sito di atterraggio, e MAPP, un piccolo rover sviluppato dalla compagnia Lunar Outpost del Colorado.

Un’altra novità rivoluzionaria della missione è il Nokia Lunar Surface Communication System, che stabilirà la prima rete 4G/LTE sulla Luna. Questo sistema consentirà una comunicazione più efficiente tra i vari strumenti e potenzialmente aprirà la strada a future infrastrutture di telecomunicazioni lunari.

La corsa alla Luna tra aziende private

Athena è il secondo lander lunare di Intuitive Machines, dopo il successo della missione Odysseus, che nel febbraio 2024 è diventato il primo veicolo privato ad atterrare sulla Luna. Tuttavia, Athena non sarà il prossimo a tentare l’impresa: il 2 marzo è previsto l’atterraggio del lander Blue Ghost, sviluppato da Firefly Aerospace, mentre la compagnia giapponese ispace tenterà un allunaggio tra maggio e giugno con il veicolo Resilience.

Questa intensa competizione tra aziende private rientra nel programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA, che mira a sfruttare il settore privato per sviluppare soluzioni innovative a costi contenuti in vista delle future missioni Artemis. L’obiettivo finale è riportare gli astronauti sulla superficie lunare e stabilire una presenza umana sostenibile.

