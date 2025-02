Los Angeles, la frana di Palos Verdes accelera: il terreno sta scivolando nell’oceano

MeteoWeb

I ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA hanno utilizzato i dati di un radar aereo per misurare il movimento della frana sulla penisola di Palos Verdes nella contea di Los Angeles. L’analisi ha stabilito che, durante un periodo di 4 settimane nell’autunno del 2024, la terra nella zona residenziale è scivolata verso l’oceano fino a 4 pollici (10 cm) a settimana.

Parti della penisola, che si protende nell’Oceano Pacifico appena a Sud della città di Los Angeles, fanno parte di un antico complesso di frane e si è spostato per almeno gli ultimi 6 decenni, colpendo centinaia di edifici nelle comunità locali. Il movimento ha accelerato e l’area attiva si è espansa in seguito alle precipitazioni record nella California meridionale nel 2023 e alle forti precipitazioni all’inizio del 2024.

Per creare la visualizzazione (immagine in alto), il team Advanced Rapid Imaging and Analysis (ARIA) ha utilizzato i dati di 4 voli dell’Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar (UAVSAR) della NASA, effettuati tra il 18 settembre e il 17 ottobre. Lo strumento UAVSAR è stato montato su un jet Gulfstream III partito dall’Armstrong Flight Research Center della NASA a Edwards, in California, e i 4 voli sono stati pianificati per stimare la velocità e la direzione delle frane in 3 dimensioni.

Nell’immagine sopra, i colori indicano la velocità con cui parti del complesso di frane si muovevano a fine settembre e ottobre, con i rossi più scuri che indicano le velocità più elevate. Le frecce rappresentano la direzione del movimento orizzontale. Le linee bianche continue sono i confini dell’area di frana attiva come definita nel 2007 dal California Geological Survey.

“In effetti, stiamo vedendo che l’impronta del territorio che subisce impatti significativi si è ampliata e la velocità è più che sufficiente a mettere a rischio la vita umana e le infrastrutture“, ha affermato Alexander Handwerger, lo scienziato del JPL specializzato in frane che ha eseguito l’analisi.

Le informazioni ricavate dai voli UAVSAR facevano parte di un pacchetto di analisi del team ARIA che ha utilizzato anche i dati dei satelliti Copernicus Sentinel-1A/B dell’Agenzia Spaziale Europea. Le analisi sono state fornite ai funzionari della California per supportare la risposta dello stato alle frane e rese disponibili al pubblico sul Disaster Mapping Portal della NASA .

Handwerger è anche il ricercatore principale del prossimo Landslide Climate Change Experiment della NASA, che utilizzerà un radar aereo per studiare come i modelli di precipitazioni estreme, umide o secche, influenzano le frane. L’indagine includerà voli sui pendii costieri che attraversano la costa della California.

