La Luna diventerà rossa, arriva l’Eclissi di Sangue

La Luna diventa rossa: per la prima volta dal 2022, la Terra assisterà a un’eclissi lunare totale, uno spettacolo celeste mozzafiato noto anche come “Luna di Sangue“. Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2025, il fenomeno sarà ben visibile in Nord e Sud America, mentre gli osservatori in Europa occidentale potranno ammirare la Luna eclissata al tramonto. In Australia e Nuova Zelanda, invece, il nostro satellite sorgerà già in fase di totalità.

L’Eclissi della Luna di Sangue

Un’eclissi lunare totale avviene quando la Terra si posiziona direttamente tra il Sole e la Luna piena, proiettando la sua ombra più scura sulla superficie lunare. Durante questo evento, la Luna diventa rossa a causa della diffusione della luce solare nell’atmosfera terrestre, un effetto simile a quello che si verifica all’alba e al tramonto.

La tempistica dell’eclissi

L’eclissi si svilupperà in 5 fasi, tra le 03:57 e le 10:00 UTC. Il fenomeno inizierà quando la Luna entrerà nella penombra terrestre, perdendo gradualmente luminosità. Successivamente, penetrerà nell’ombra più scura del nostro pianeta, assumendo il caratteristico colore rosso. Il momento clou sarà la fase di totalità, durante la quale la Luna apparirà interamente rossastra. Successivamente, il satellite inizierà a riemergere dall’ombra, tornando progressivamente al suo consueto colore bianco-grigiastro.

Come osservare l’eclissi

Uno dei vantaggi delle eclissi lunari totali è che possono essere osservate ad occhio nudo, senza bisogno di protezioni particolari, a differenza delle eclissi solari. Tuttavia, per un’esperienza più dettagliata, si consiglia di utilizzare un binocolo o un piccolo telescopio. Questi strumenti permetteranno di osservare meglio il movimento dell’ombra terrestre sulla superficie lunare e di distinguere dettagli come i crateri più grandi.

Eclissi totale di Luna, un appuntamento imperdibile

Se perderete questa straordinaria eclissi lunare, ci sarà un’altra occasione nel 2025. Tuttavia, l’eclissi successiva, prevista nella notte tra il 7 e l’8 settembre, sarà visibile principalmente dall’Asia. L’eclissi di marzo sarà dunque un’opportunità unica per ammirare la “Luna di Sangue” e lasciarsi affascinare da uno degli spettacoli più suggestivi del cosmo.

