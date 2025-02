Luna nel mirino, il lander Blue Ghost sempre più vicino | VIDEO

MeteoWeb

La missione “Ghost Riders in the Sky” di Firefly Aerospace sta entrando nella sua fase cruciale: il lander lunare Blue Ghost ha recentemente abbassato la sua orbita, avvicinandosi sempre di più alla superficie lunare in preparazione al tentativo di atterraggio previsto per il 2 marzo. Dopo un viaggio di 4 giorni dalla Terra, Blue Ghost è entrato in orbita attorno alla Luna la scorsa settimana. In vista dell’allunaggio, la sonda ha completato una manovra cruciale: un’accensione del motore durata 3 minuti e 18 secondi, che ha permesso di abbassare la sua altitudine a 120 km dalla superficie lunare. Il lander rimarrà a questa quota fino alla sua discesa finale.

Attraverso un post su X, Firefly Aerospace ha condiviso un video che mostra la nuova prospettiva ravvicinata della superficie lunare. L’azienda ha inoltre avvisato che potrebbero verificarsi blackout nelle comunicazioni quando Blue Ghost transiterà sul lato nascosto della Luna. Tuttavia, mentre si trova ancora sul lato visibile, il team di Firefly sta continuando a ricevere dati e a pianificare le prossime accensioni del motore e le traiettorie di atterraggio.

Blue Ghost in orbita lunare: countdown per lo storico atterraggio

Il lancio di Blue Ghost

Lanciato il mese scorso dal Kennedy Space Center della NASA in Florida a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, Blue Ghost è parte del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA. Questo programma prevede l’affidamento a compagnie private del trasporto di strumenti scientifici ed esperimenti tecnologici sulla Luna. In particolare, Blue Ghost trasporta 10 payload sviluppati per studiare l’ambiente lunare e testare nuove tecnologie che saranno fondamentali per il ritorno degli astronauti sulla Luna nell’ambito del programma Artemis.

L’altro lander lunare in viaggio

Nello stesso lancio di Blue Ghost era presente un altro lander lunare: Resilience, della compagnia giapponese ispace. Si tratta del secondo tentativo di ispace di atterrare sulla Luna, dopo un primo insuccesso. Resilience trasporta il micro-rover Tenacious e seguirà una traiettoria diversa da quella di Blue Ghost, con un profilo di volo che richiede meno energia ma più tempo: il suo atterraggio è previsto tra circa 3,5 mesi.

La missione di Blue Ghost

Se tutto procederà secondo i piani, Blue Ghost sarà la 2ª missione privata a raggiungere con successo la superficie lunare. Una volta atterrato, il lander avrà circa 2 settimane (la durata di un giorno lunare) per svolgere la sua missione prima che il Sole tramonti e l’energia solare venga meno. Durante questo periodo, gli strumenti scientifici della NASA condurranno esperimenti, raccoglieranno campioni e testeranno nuove tecnologie per migliorare la progettazione delle future missioni sulla Luna e nello Spazio profondo.

