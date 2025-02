La Luna e Marte, stasera una congiunzione speciale

MeteoWeb

Stasera protagonista in cielo la congiunzione tra la Luna e Marte. I corpi celesti appariranno vicini nel cielo, offrendo uno spettacolo suggestivo per osservatori a occhio nudo e telescopi. L’incontro avverrà nella costellazione dei Gemelli, non lontano dalle luminose stelle Castore e Polluce.

La congiunzione Luna-Marte

Le congiunzioni tra la Luna e Marte non sono rare, ma ogni volta regalano uno spettacolo unico, poiché la posizione dei corpi celesti varia a seconda del periodo dell’anno. La visione sarà particolarmente affascinante grazie alla luminosità della Luna, verso il plenilunio, e al caratteristico colore rossastro di Marte, dovuto alla presenza di ossidi di ferro sulla sua superficie.

La Luna, il nostro satellite naturale

La Luna, unico satellite naturale della Terra, ha un diametro di circa 3.474 km e orbita attorno al nostro pianeta a una distanza media di 384.400 km. La sua superficie è segnata da crateri, mari lunari e montagne formate da impatti meteorici e antiche attività vulcaniche. Non avendo un’atmosfera significativa, la Luna è soggetta a sbalzi termici estremi, con temperature che possono variare dai -170°C durante la notte lunare fino a oltre 120°C durante il giorno.

Marte, il Pianeta Rosso

Marte è il 4° pianeta del Sistema Solare. Con un diametro di circa 6.779 km, presenta una sottile atmosfera composta principalmente da anidride carbonica. La sua superficie, ricoperta di ossidi di ferro, gli conferisce il caratteristico colore rosso. Marte ospita il più alto vulcano del Sistema Solare, l’Olympus Mons, e una delle valli più estese, la Valles Marineris. È anche il principale candidato per future missioni di esplorazione umana, grazie alla scoperta di tracce di acqua ghiacciata nei poli.

