Malattie rare, il Ministero si illumina: una campagna per dare voce a oltre 2 milioni di persone in Italia

“Alla vigilia della Giornata delle malattie rare, il Ministero si illumina con i colori simbolo per sensibilizzare e accrescere la consapevolezza”. E’ quanto si legge sul profilo X del Ministero della Salute. “Solo per circa 450 malattie rare delle 8 mila a oggi conosciute esiste una cura. Tutte le altre possono beneficiare di riabilitazione e poco altro; per qualcuna non ci saranno mai trattamenti specifici”. Sono i numeri richiamati da Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, la Federazione Italiana Malattie Rare. Uniamo ha lanciato lo scorso 30 gennaio la campagna #UNIAMOleforze che ha visto la realizzazione di oltre 60 eventi per accendere i riflettori sulle necessità e i bisogni delle persone con malattia rara, più di 2 milioni soltanto in Italia.

