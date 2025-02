Maltempo Abruzzo, forti piogge sulla costa: garage e sottopassi allagati a Pescara e altre località

MeteoWeb

Piogge e temporali sono in atto sul settore costiero dell’Abruzzo mentre in quota si registrano nevicate. Le intense precipitazioni stanno interessando l’area compresa tra Giulianova (Teramo) e Ortona (Chieti), con disagi in tutte le località coinvolte, da Pescara a Montesilvano (Pescara), da Silvi a Pineto (Teramo) e a Francavilla al Mare (Chieti). A Pescara, finora sono caduti 63mm di pioggia, mentre 76mm si registrano a Nereto, 69mm a Controguerra, 66mm a Scerne, 63mm a Montesilvano, Tortoreto, 49mm a Cellino Attanasio, 45mm a Canzano. A Pescara e nella vicina Montesilvano, si registrano allagamenti sia lungo le strade sia nei locali al piano terra e in garage e scantinati. Numerosi gli interventi in corso da parte dei Vigili del Fuoco, che in alcuni casi sono intervenuti per soccorrere automobilisti nei veicoli rimasti bloccati nei sottopassi allagati.

Il Comune di Pescara ha attivato la Protezione Civile comunale con diverse squadre, in azione con le idrovore, per fronteggiare gli allagamenti. Le situazioni di maggiore criticità per il traffico sono nel sottopasso che conduce dall’uscita di piazza Italia dell’Asse attrezzato a piazza della Marina, che è stato interdetto ai mezzi, e nella zona di via Spaventa. Si sta intervenendo nella zona di viale Marconi e in via Osento. In campo anche la Polizia locale, Ambiente e Pescara energia, oltre all’Aca per ciò che riguarda le pompe di sollevamento che stanno tutte funzionando, ma con difficoltà, nello smaltimento a causa della quantità di acqua da far defluire. Le squadre sono tutte in azione, insieme ai Vigili del Fuoco.

Sta seguendo gli interventi l’assessore comunale alla Protezione civile, Massimiliano Pignoli, costantemente in contatto con il sindaco Masci che sta monitorando la situazione. L’amministrazione comunale raccomanda la massima prudenza, tenendo conto delle difficoltà che si possono incontrare nella circolazione in alcune zone.

Disagi e allagamenti anche a Giulianova, dove a scopo precauzionale sono stati chiusi due sottopassi. Anche a Silvi, causa allagamento, è stato chiuso il sottopasso via Dante Alighieri. Al momento, a Francavilla la situazione è sotto controllo e non sono state rilevate particolari criticità: i tecnici e i volontari della Protezione Civile sono al lavoro già da tempo per fronteggiare la situazione.

Le precipitazioni, stando alle previsioni meteorologiche, dovrebbero andare avanti per tutto il pomeriggio.

“Sulla costa dell’Abruzzo in poche ore la pioggia di 2 mesi”

“In poche ore sono caduti 100mm di acqua, cioè la pioggia che, in media, cade in due mesi invernali”, afferma il meteorologo Giovanni De Palma, di AbruzzoMeteo.org. “La quantità di acqua che sta cadendo – dice all’ANSA De Palma – è tale da generare inevitabilmente disagi. Avremo ancora 2-4 ore di pioggia intensa e poi assisteremo a un miglioramento, entro la serata o nottata. Quella in corso è l’ultima fase intensa di questa ondata di maltempo”.

