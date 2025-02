Maltempo Calabria, Catanzaro in ginocchio: crollata la SS106 | VIDEO

MeteoWeb

Tutte le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamenti provinciali sono impegnate per le numerose richieste di soccorso pervenute presso la Sala Operativa a causa del violento nubifragio. Le zone maggiormente colpite sono la zona costiera con particolare criticità nel comune di Montepaone Lido, Squillace, Catanzaro ed il comprensorio Lametino. Attualmente sono oltre 15 interventi in fase di espletamento e circa 80 le richieste ancora da evadere. Le richieste riguardano allagamenti, infiltrazioni d’acqua, tombini divelti, ecc..

La zona maggiormente colpita è proprio quella costiera, con particolari criticità a Catanzaro, Montepaone Lido, Squillace e nel comprensorio Lametino. Parte della carreggiata sulla SS106 in prossimità della Galleria di Copanello è franata. Lungo la strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiusa la tratta tra il km 175,000 ed il km 177,000, a causa di smottamenti ed allagamenti occorsi nei pressi della galleria ‘Copanello’ a Stalettì, rende noto l’Anas. Il maltempo in corso ha determinato anche un allagamento che ha interessato anche la SS109bis “della Piccola Sila” dove – in corrispondenza del km 19,400 – la circolazione è rallentata.

Nel comune di Squillace, un piccolo torrente è esondato, invadendo strade con acqua e fango. Diverse le auto in transito rimaste impantanate lungo le strade e in prossimità dei sottopassi completamente invasi da acqua e detriti. Nell’area del Lametino, la situazione è tornata sotto controllo nel primo pomeriggio. Non si registrano al momento danni a persone.

Disagi e autovetture in panne anche nei pressi di Catanzaro, dove la galleria ‘Sansinato’ si è allagata. A Germaneto, invece, è stato richiesto il supporto della Protezione Civile a causa delle difficoltà registrate nella consegna dei pasti confezionati ai degenti in ospedale. Danni anche in provincia di Reggio e Vibo Valentia. Per fortuna la situazione resta sotto controllo e al momento non si registrano feriti.

“Flagellati dal maltempo“, scrive sui social il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. “Catanzaro e la Calabria flagellati dall’ondata di maltempo. Immagini impressionanti. Ce la stiamo mettendo tutta per fronteggiare l’emergenza. Siamo in strada con i nostri volontari della Protezione Civile, con i nostri tecnici e in stretto raccordo con Prefettura, Protezione Civile regionale e Vigili del Fuoco. Rimanete a casa fino a quando la situazione non si sarà normalizzata”. In una nota, il comune “raccomanda vivamente la massima prudenza e possibilmente di evitare spostamenti e restare in casa per scongiurare qualunque rischio per la propria incolumità”.

Maltempo Calabria, allagamenti a Copanello

Maltempo, strade allagate a Catanzaro

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.