Maltempo Calabria, temporali autorigeneranti sulla costa ionica: grandine e pioggia a Catanzaro | VIDEO

Sono in atto temporali autorigeneranti su tutta la Calabria ionica, dal Reggino fino a Catanzarese, Crotonese e Cosentino, come evidenziato dalla mappa delle fulminazioni. È l’inizio della fase di maltempo più intensa che continuerà fino a tarda sera, con il rischio di alluvioni in tutta l’area interessata dai fenomeni. La zona più colpita da pioggia e grandine finora è quella dell’Istmo, compreso tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia. Sono già caduti 107mm di pioggia a Catanzaro, colpita anche da intense grandinate. Segnalati allagamenti nel capoluogo di regione, con l’acqua che rischia di entrare nelle case. Criticità nel quartiere sud, tra Santa Maria e Sala, dove la Fiumarella è esondata sulla strada, rendendo impossibile la circolazione.

Superato il livello 3 di pioggia nei comuni di Girifalco, Maida, San Pietro a Maida, Amaroni e Jacurso, tutti nel Catanzarese e tutti già interessati da danni nell’ondata di maltempo di pochi giorni fa. Livello 2 di pioggia anche a Lamezia Terme e in altri comuni del comprensorio. Sulla linea Catanzaro Lido-Lamezia Terme, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Catanzaro e Marcellinara a causa di danni provocati dal maltempo. I treni subiranno ritardi variazioni e cancellazioni.

Ingrossati diversi corsi d’acqua del centro Calabria. Grandine copiosa anche in diverse altre località, con le strade trasformate in fiumi di acqua che provocano diversi disagi alla viabilità. Sono diverse le segnalazioni di piccoli smottamenti. Nevica nei punti più alti della catena montuosa Silana.

La Protezione Civile ha alzato il livello di allerta da giallo ad arancione e sta monitorando l’evolversi della perturbazione.

Maltempo, situazione drammatica per pioggia e grandine a Catanzaro

Grandine e pioggia in Calabria, le immagini da San Floro e Squillace

Maltempo, grandine e pioggia su Catanzaro

