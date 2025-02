Maltempo Campania, piogge torrenziali nel Salernitano: allagamenti e smottamenti | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo causato da un ciclone in arrivo dalla Francia ha colpito anche la Campania oggi. In particolare, si registrano danni e disagi in alcune zone del Salernitano, dove sono stati raggiunti accumuli fino a 80mm con punte di oltre 100mm. Tra i dati pluviometrici più rilevanti della giornata, segnaliamo: 121mm a Baronissi, 85mm a Salerno, Castiglione del Genovesi, 83mm a Fisciano, 64mm a Cava de’ Tirreni, Frassineto, 55mm a Battipaglia, 51mm a Pagani.

A causa della pioggia battente, allagamenti e smottamenti hanno interessato il territorio comunale di Eboli, dove è stata attivata la macchina per l’emergenza nel tardo pomeriggio. L’attenzione delle squadre di intervento – informa il Comune – si è concentrata soprattutto lungo un tratto della strada provinciale 195 per un allagamento, nella zona in località ‘Femmina Morta’ per uno smottamento e sul sottopasso nel rione Pescara dove ha ceduto un muro di contenimento. Sui posti è intervenuto anche il sindaco di Eboli, Mario Conte, insieme ai volontari della Protezione Civile, agli agenti della Polizia municipale e agli addetti della ditta che ha eseguito la messa in sicurezza di aree e strutture.

A Battipaglia, nel tardo pomeriggio, si è allagata via Bosco II, come ha comunicato sui social il nucleo comunale di Protezione Civile. Allagamenti, questa mattina, nel sottopasso della stazione ferroviaria di Pontecagnano Faiano, con disagi per i tanti pendolari.

Forti piogge hanno colpito anche il resto della Campania, con picchi sui 60mm in provincia di Napoli, 40mm nel Casertano e nell’Avellinese e di 20mm nel Beneventano.

