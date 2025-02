Maltempo Campania, temporali e grandine nel Sannio: allagamenti

MeteoWeb

L’ondata di maltempo in atto sull’Italia ha portato anche violente grandinate, da Nord a Sud. Non è stata risparmiata neanche la Campania: colpito in particolare il Sannio. Tra le località interessate ci sono Faicchio, San Salvatore Telesino, Puglianello, Sant’Agata de’ Goti. I violenti temporali e le forti grandinate hanno causato numerosi allagamenti e disagi alla circolazione stradale, con strade e campi ricoperti di bianco. Intense anche le piogge in provincia di Benevento, dove tra i dati più rilevanti segnaliamo: 59mm a Faicchio, 50mm a Pontelandolfo, 46mm a Campoli del Monte Taburno, 32mm a Frasso Telesino, 27mm a Baselice, 24mm a Benevento.

La Protezione Civile regionale della Campania ha prolungato l’allerta meteo gialla per temporali fino alla mattina di domenica 16 febbraio.

