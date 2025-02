Maltempo Emilia Romagna, ancora frane nel Forlivese: una persona isolata

MeteoWeb

Alcune frane e interruzioni della viabilità a causa del maltempo delle ultime ore si sono registrate nei comuni di Civitella e Modigliana, nel Forlivese, territori già martoriati dalle alluvioni del 2023. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Ibola, a Modigliana, per rimuovere massi dalla carreggiata. A Civitella, in via Seggio, sono in campo due pale gommate. In via Castagnolo Fondi, due frane di un centinaio di metri hanno interrotto la strada nei pressi di una casa e un agriturismo, impedendo ai residenti di accedervi e rifocillare gli animali presenti. Una persona è isolata, senza problematiche di tipo sanitario. Sono in corso le operazioni di assistenza alla popolazione e di sopralluogo del fronte di frana per la sua rimozione.

Intanto, dopo il miglioramento delle condizioni meteo, a Bologna si conclude l’attività di monitoraggio del territorio da parte del Coc-Centro Operativo Comunale, che era stata avviata, in via precauzionale, a seguito dell’allerta meteo gialla per pioggia. Alla luce del provvedimento, il Coc aveva predisposto il monitoraggio dei fiumi, delle zone vicine ai torrenti sia in città che in zona collinare, grazie alle pattuglie di Polizia Locale, alla Protezione Civile e ai volontari, al settore Manutenzione strade e attraverso videocamere e idrometri che misurano in tempo reale l’andamento dei fiumi.

