Maltempo, il Ciclone sul Tirreno scatena la bufera sulla Maiella: il Gran Sasso non regge il confronto | FOTO

Le configurazioni bariche caratterizzate da correnti fredde orientali o nord-orientali rappresentano uno scenario ideale per intense nevicate sui versanti orientali dell’Abruzzo. In queste situazioni, il confronto con il Gran Sasso risulta evidente, con la Maiella e le zone limitrofe che registrano accumuli nevosi nettamente superiori. L’aria fredda proveniente dai Balcani attraversa il mare Adriatico e, caricandosi di umidità, incontra i primi rilievi abruzzesi, generando precipitazioni nevose abbondanti. Questo fenomeno è particolarmente marcato nelle aree più vicine alla costa, dove il contrasto tra l’aria fredda e l’umidità marittima favorisce un rapido raffreddamento e un’intensificazione delle precipitazioni.

La vicinanza dei rilievi costieri all’Adriatico gioca un ruolo cruciale in questa dinamica. Quando le correnti fredde si addossano alle montagne, l’aria è costretta a salire, determinando un ulteriore raffreddamento e un conseguente aumento delle nevicate. La Maiella, trovandosi in una posizione privilegiata, intercetta direttamente queste masse d’aria umida, accumulando ingenti quantità di neve. A differenza del Gran Sasso, che si trova più nell’entroterra, questi rilievi beneficiano in modo più immediato delle perturbazioni provenienti da est, senza che l’umidità si disperda lungo il tragitto.

Il fenomeno del sollevamento orografico gioca un ruolo determinante nell’abbondanza delle precipitazioni nevose su questi versanti. Quando le correnti umide risalgono i pendii montuosi, la temperatura dell’aria diminuisce rapidamente, causando la condensazione del vapore acqueo e la formazione di nevicate intense. Questo effetto è amplificato sulle montagne orientali dell’Abruzzo, che fungono da prima barriera naturale alle masse d’aria provenienti dall’Adriatico. Il Gran Sasso, pur essendo una delle montagne più imponenti dell’Appennino, risente in misura minore di questa dinamica, ricevendo nevicate meno persistenti rispetto ai rilievi più vicini alla costa.

Un altro fattore che contribuisce agli ingenti accumuli nevosi sulle aree orientali è rappresentato dalle temperature particolarmente rigide che si registrano durante le irruzioni di aria fredda dall’est. Nonostante la vicinanza al mare, l’effetto combinato del raffreddamento orografico e delle masse d’aria gelida in ingresso permette alla neve di depositarsi anche a quote relativamente basse. Le colline e i pendii montuosi che si affacciano sull’Adriatico possono così ricevere ingenti quantitativi di neve, creando scenari tipicamente invernali con accumuli eccezionali.

Questa configurazione meteorologica si manifesta con particolare evidenza in località come la MAJELLETTA, dove le nevicate possono assumere carattere eccezionale. Le immagini satellitari e le osservazioni sul campo testimoniano frequentemente come, in situazioni di forte afflusso di aria fredda da nord-est, queste zone registrino quantitativi di neve superiori a quelli di molte altre aree dell’Appennino centrale. L’interazione tra aria fredda e umidità proveniente dal mare crea un ambiente ideale per la formazione di nevicate continue e persistenti, che si traducono in accumuli straordinari.

Il Gran Sasso, pur essendo una montagna maestosa e spesso associata a intense nevicate, in questo tipo di configurazione barica non riesce a competere con i versanti orientali dell’Abruzzo. La sua posizione più arretrata rispetto alla costa e la minore esposizione diretta alle correnti umide ne limitano il potenziale nevoso, soprattutto nelle fasi iniziali degli eventi perturbati. Questo non significa che il Gran Sasso non riceva nevicate abbondanti, ma piuttosto che l’intensità e la persistenza delle precipitazioni risultano generalmente inferiori rispetto alle montagne più vicine all’Adriatico.

Le condizioni climatiche e geografiche dell’Abruzzo orientale rendono queste aree tra le più nevose dell’intera penisola italiana in presenza di correnti fredde da est. La combinazione di umidità marittima, sollevamento orografico e temperature rigide contribuisce alla creazione di scenari invernali suggestivi e alla formazione di un manto nevoso spesso eccezionale. Il confronto tra i versanti orientali e il Gran Sasso evidenzia come, in presenza di determinate configurazioni bariche, le montagne più prossime alla costa risultino nettamente favorite in termini di accumuli nevosi, confermando il ruolo cruciale della geografia locale nella distribuzione delle precipitazioni invernali.

