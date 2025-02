Maltempo Lazio, fiume esondato a Monte Riccio: soccorsi in elicottero | VIDEO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco di Viterbo sono impegnati dalle prime luci dell’alba di questa mattina a Tarquinia, in località Monte Riccio per lo straripamento del fiume Mignone avvenuto dopo le forti piogge che si sono abbattute questa notte sulla Tuscia. Attualmente, i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di prosciugamento nelle aree e strutture allagate. In particolare, i caschi rossi del nucleo soccorritori fluviali alluvionali della sede centrale, sono in campo con un gommone attrezzato per prestare soccorso ad alcune famiglie rimaste bloccate dalla piena nelle loro abitazioni situate in prossimità del fiume. A dargli manforte nelle operazioni di salvataggio anche un elicottero Vvf del reperto volo di Roma.

Nel video, elisoccorritori e soccorritori acquatici mettono in salvo quattro persone e un cane in difficoltà nelle loro abitazioni a Monte Riccio. Le condizioni meteo ora sono in miglioramento.

