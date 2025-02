Maltempo Lombardia, neve sopra i 500 metri nell’Oltrepò Pavese | FOTO

MeteoWeb

Intense nevicate stanno interessando il Nord-Ovest dell’Italia fino a bassa quota. È tornata la neve anche nella zona collinare e montana dell’Oltrepò Pavese. La nevicata, iniziata la scorsa notte, è proseguita per buona parte della giornata odierna. Nella fascia sopra i 500 metri, sono caduti circa 10 centimetri. Imbiancate le località di Brallo di Pregola, Passo Penice e di Pian del Poggio. In azione i mezzi spartineve e spargisale della Provincia, dell’Anas e dei Comuni, per consentire il traffico sulle strade. Grazie a questa nevicata, domani verranno riaperti gli impianti di risalita a Pian del Poggio e al Passo Penice.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.