Maltempo, neve sull’Appennino parmense: mezzi al lavoro

È arrivata la neve sull’Appennino parmense. I mezzi, una trentina, stanno operando in particolare nelle strade dell’Appennino al di sopra dei 600 metri di altezza. “I monitoraggi sono costanti e proseguiranno per tutta la notte. Al momento non sono state rilevate situazioni di particolare complessità“, fa sapere la Provincia.

