Maltempo, nubifragi nel Lazio: caos a Santa Marinella, Aurelia chiusa per allagamento e traffico in tilt | FOTO

Una linea temporalesca ha colpito nel corso della notte la zona tra Civitavecchia, Tarquinia e Santa Marinella. “La pioggia caduta intensamente da questa notte sta provocando diversi allagamenti sulle vie principali della città. I mezzi e gli uomini della Protezione Civile e del Comune sono a lavoro per ripristinare la circolazione e intervenire nelle zone più colpite“: è quanto segnala il Comune di Santa Marinella (RM), a seguito dell’ondata di maltempo delle scorse ore. “Evitare la via Aurelia altezza Dem, preferire l’autostrada per raggiungere Civitavecchia. Evitare Via 4 novembre, preferite la via Aurelia o via delle Colonie. Tra poco altri aggiornamenti.

Si raccomanda prudenza“.

È chiuso dalle 07:45, a Santa Marinella, il tratto di strada S.S. 1 Aurelia, all’altezza dello svincolo autostradale Civitavecchia Sud. Sul posto i carabinieri di Civitavecchia.

Dalla mezzanotte le precipitazioni più intense si sono concentrate proprio sul litorale romano e nell’immediato entroterra, con punte di 61 mm ad Allumiere e 51 mm a Civitavecchia.

Non è la prima volta che il territorio viene messo a dura prova dalle intemperie. Episodi simili, come quello del 2019, hanno mostrato le vulnerabilità del sistema infrastrutturale di Santa Marinella, lasciando cittadini e famiglie in balia di allagamenti improvvisi.

