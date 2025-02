Maltempo, notte di nubifragi tra Sicilia e Calabria: neve sulla Sila, oltre 100 mm sui Peloritani | DATI

MeteoWeb

Maltempo in Italia oggi e domani, a causa della contemporanea presenza di 2 perturbazioni, una proveniente dall’Atlantico e un vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa. Il primo sta originando nevicate al Nord/Ovest, mentre il secondo interessa l’estremo Sud e la Sicilia. Nelle scorse ore si sono infatti registrate piogge intense in Calabria: dalla serata di ieri insistono precipitazioni localmente anche intense lungo le aree joniche e in particolare quelle del Catanzarese dove si sono raggiunti picchi oltre 80 mm.

Pioggia e neve in Calabria

Allagamenti, piccoli smottamenti e innalzamento del livello dei corsi d’acqua sono segnalati in Calabria, sulla fascia ionica e in alcune aree interne in provincia di Catanzaro. Piove quasi ininterrottamente dal pomeriggio di ieri, con conseguenti disagi alla viabilità. Durante la notte scorsa gli interventi hanno riguardato principalmente piccoli smottamenti sulle strade secondarie, specie nella zona della Presila. Fiocchi di neve stanno imbiancando le principali vette della Sila.

Nubifragi in Sicilia

Notte di nubifragi in Sicilia: la zona più colpita è quella dei Peloritani dove localmente si sono superati i 100 mm: ben 108 mm a Mandanici nelle ultime 12 ore, 102 mm a Remiti e 96 mm a Fiumedinisi.

