Maltempo Palermo, albero crolla sulla strada: vigili del fuoco in azione

MeteoWeb

Un albero è caduto a causa del maltempo e del vento a Palermo lungo la strada che da Boccadifalco porta a San Martino delle Scale, bloccando l’arteria per diversi minerali. Sono intervenuti i vigili del fuoco sulla provinciale 57, che hanno liberato una corsia, in attesa che intervengano gli addetti per liberare l’intera strada. Negli ultimi mesi sono caduti diversi alberi nella stessa zona e in qualche occasione hanno danneggiato le auto in transito. I residenti di San Martino, nel Comune di Monreale, hanno più volte chiesto interventi per verificare le condizioni degli alberi che costeggiano la strada.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.