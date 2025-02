Maltempo Pescara: evase le richieste, chiuso il COC

MeteoWeb

Chiuso nella notte il Centro Operativo Comunale di Pescara: le 60 richieste di intervento, spiega l’assessore Massimiliano Pignoli, sono state evase. Ieri il capoluogo adriatico è stato colpito da un nubifragio, che ha causato notevoli disagi e allagamenti. In città e a Montesilvano si sono registrati allagamenti, sia lungo le strade sia nei locali al piano terra e in garage e scantinati. Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco, che in alcuni casi sono intervenuti per soccorrere automobilisti nelle auto rimaste bloccate nei sottopassi allagati. Il forte maltempo ha colpito in particolare l’area costiera compresa tra Giulianova (Teramo) e Ortona (Chieti), con disagi a Pescara, Montesilvano (Pescara), Silvi e Pineto nel Teramano (Teramo), e Francavilla al Mare (Chieti).

