Maltempo, forti piogge al Centro: 80mm in Toscana, nubifragi sulle coste laziali

L’ultima settimana di febbraio è iniziata all’insegna del maltempo al Centro-Nord, con le piogge più intense che hanno colpito in particolare Toscana e Lazio. Nubifragi si sono abbattuti sulle coste laziali, investendo prima la costa nord, poi quella centrale e infine quella meridionale, dove i fenomeni sono ancora in atto. Particolarmente colpita la zona di Anzio, dove sono caduti 32mm di pioggia nella frazione di Lavinio. Spiccano anche i 24mm caduti a Civitavecchia. Si registrano anche 8mm a Roma.

In Toscana, le piogge sono state più intense e diffuse durante la giornata, con accumuli massimi fino a 80mm. In particolare, i dati pluviometrici più significativi indicano: 82mm a Campagrina, 71mm a Vergheto, 70mm a Cervaiole, 62mm a Campocecina, 60mm a Palagnana, 56mm a Retignano, Santermo, 55mm a Gabbro, 52mm a Tendola, 48mm a Casciana Terme, 45mm a Fornovolasco, Torano, 44mm a Novegigola, 43mm a Cardoso, 42mm a Pomezzana, Canevara, 41mm a Bagni di Lucca.

Domani, martedì 25 febbraio, continuerà a piovere su tutto il Centro Italia, in modo particolare in Toscana, Umbria, Lazio, Campania, con fenomeni in estensione al Nord, dove tornerà a nevicare copiosamente sulle Alpi occidentali sin dalle prime ore del mattino.

