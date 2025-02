Maltempo Russia, tempesta di neve nel Daghestan: tante auto bloccate sulle strade | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Daghestan, una repubblica nell’estremo sud della Russia, situata montagne del Caucaso settentrionale, al confine con la Georgia, è alle prese con una violenta tempesta di neve, accompagnata da forti raffiche di vento, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. “Il Ministero delle situazioni di emergenza sta già inviando messaggi ai residenti locali, dicendo che le raffiche diventeranno ancora più forti. C’è il rischio di valanghe sulle montagne“, riportano i media locali. La situazione è aggravata dai forti venti e dalle nevicate, per cui la visibilità sulle strade è nulla. Tante le auto rimaste bloccate e impossibilitate a proseguire a causa del maltempo.

In precedenza, si è verificata una valanga dalle montagne del Daghestan. A causa della valanga, il traffico è rimasto bloccato nel tratto dell’autostrada Grozny – Botlikh – Khunzakh – Arakanskaya, così molte aree sono rimaste senza vie di comunicazione. La valanga si è verificata al 110° chilometro della strada, che è stata talmente ricoperta di neve tanto che era impossibile circolare o camminare senza l’aiuto dei servizi di emergenza. Al 97° chilometro della strada, i soccorritori hanno estratto dalla neve un’auto proveniente dalla Cecenia con quattro persone a bordo.

“Vi chiediamo gentilmente di astenervi dal recarvi in ​​zone montuose attraverso tratti di strada che attraversano passi montani per evitare di rimanere intrappolati nella neve. Utilizzare percorsi alternativi”, ha affermato il Dipartimento in una nota.

Anche altre strade in diverse zone del Daghestan sono rimaste chiuse a causa del maltempo. Una di queste è l’autostrada nazionale “Khasavyurt – Tlokh”: il traffico è stato limitato sul tratto dal km 38 al 56, nella zona del passo Kharibsky.

L’autostrada “Mekhelta – Gagatli” nel tratto da 10 a 18 chilometri, dove si trova il passo Butsrakh, è stata chiusa a causa della tempesta di neve.

Russia, tempesta di neve nel Daghestan: caos sulle strade

