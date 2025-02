Maltempo Turchia, non smette di nevicare ad Artvin: città “sotto assedio” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Turchia rimane sotto assedio di forti nevicate, con fenomeni intensi che continuano da giorni. La forte nevicata iniziata ieri mattina e proseguita ininterrottamente ad Artvin, città della Turchia orientale, prossima al confine con la Georgia, ha portato lo spessore della neve a quasi 1 metro nel centro della città mentre nei villaggi ad alta quota si raggiungono i 2 metri. A causa delle nevicate che hanno avuto un impatto negativo sulla vita in città, le squadre comunali stanno lavorando intensamente per riaprire le strade, rese impraticabili dagli ingenti accumuli.

Mentre i cittadini stanno vivendo momenti difficili a causa delle continue nevicate e dell’aumento dello spessore della neve, le squadre continuano a svolgere le loro attività di rimozione della neve giorno e notte. Le squadre stanno rapidamente eseguendo operazioni di sgombero della neve e di distribuzione del sale per evitare disagi al traffico, soprattutto sulle arterie principali.

Sabit Yavuz, un residente locale, ha affermato di avere 57 anni e che questa è la prima volta che vede una nevicata così abbondante dal 1987. Sabit Yavuz ha detto: “ci siamo trovati improvvisamente di fronte a una forte nevicata. Speriamo che non accada un disastro, una catastrofe. Attualmente c’è 1 metro di neve nel centro della città”.

Le autorità hanno chiesto ai cittadini di evitare di uscire se non in caso di necessità e di prestare attenzione alla guida. È stato inoltre avvertito che le nevicate potrebbero continuare nelle prossime ore. 217 strade del villaggio, tra cui 40 nel distretto di Ardanuç, 13 ad Arhavi, 41 a Borçka, 4 a Hopa, 4 a Kemalpaşa, 36 nel centro, 11 a Murgul, 65 a Şavşat e 3 a Yusufeli, sono state chiuse a causa della neve. Ad Artvin e Rize, il trasporto verso 316 insediamenti non è possibile a causa della neve.

Si registrano, inoltre, occasionali disagi al traffico sulle autostrade Artvin-Şavşat e Artvin-Hopa a causa delle forti nevicate.

Maltempo Turchia, la neve non smette di cadere su Artvin

