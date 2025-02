Maltempo Russia, tempeste di neve sull’isola di Sakhalin: alberi caduti e blackout | VIDEO

MeteoWeb

L’inverno infuria sull’Estremo Oriente e sul sud della Russia. C’è un potente ciclone su Sachalin e sulle isole Curili. Nella regione di Rostov, le linee elettriche sono state interrotte a causa della nevicata. Visibilità zero nel villaggio di Tiksi nella Repubblica di Sakha. Da fine gennaio qui si verificano a intermittenza tempeste di neve. Le lezioni sono sospese negli asili e nelle scuole. A causa di incidenti si verificano interruzioni nella fornitura di acqua ed elettricità. A causa della nevicata di questa notte, circa 30mila persone sono rimaste senza elettricità nella regione di Rostov. Le forti piogge hanno abbattuto linee elettriche e decine di alberi. Diverse centinaia di netturbini e più di centocinquanta veicoli sono stati impiegati per ripulire le strade e i marciapiedi. Alcuni tram e filobus non sono usciti dalla linea.

Sono previste forti nevicate per questa notte. I meteorologi del Ministero delle Situazioni di Emergenza sconsigliano di abbandonare le zone popolate se non in caso di assoluta necessità e di rinviare la pesca e le escursioni.

Gli aeroporti di Yuzhno-Sakhalinsk continuano a funzionare normalmente e la visibilità sulla pista consente l’arrivo e la partenza degli aerei.

Sergej Nadsadin, sindaco di Yuzhno-Sachalinsk: “stiamo lavorando in modalità operativa, ovvero tutti gli addetti alla manutenzione stradale sono al lavoro e devono garantire la pulizia della città 24 ore su 24″.

Aleksej Michajlov, vice capo della direzione principale del Ministero delle situazioni di emergenza della Russia per la regione di Sakhalin: “i forti venti e le forti nevicate porteranno alla formazione di condizioni di ghiaccio e al rischio di valanghe. Sono previste forti nevicate sull’isola di Sachalin a partire dalla mattina del 5 febbraio. Raffiche di vento da 18 a 25 metri al secondo”.

Russia, tempesta di neve infuria sull'isola di Sakhalin

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.