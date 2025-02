Maltempo Sicilia: acqua non potabile a Scicli dopo le piogge

MeteoWeb

In seguito alle abbondanti piogge dell’8 e 9 febbraio, alcune falde che alimentano l’acquedotto di Scicli, nel Ragusano, si sono intorbidite, riporta una nota del Comune. Per tale ragione, il sindaco Mario Marino ha firmato un’ordinanza con cui vieta l’uso a fini potabili delle acque provenienti dal serbatoio San Matteo che alimentano la rete dei quartieri: Jungi, viale I Maggio, via Bixio, quartiere Santa Maria La Nova, quartiere San Nicolò, quartieri San Giuseppe e Villa, contrada Genovese e vie limitrofe.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.