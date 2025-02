Maltempo Sicilia, forti temporali hanno raggiunto il settore orientale: diluvia da Catania a Ragusa | DATI

MeteoWeb

Il ciclone posizionato tra Sardegna e Sicilia continua a provocare forte maltempo su quest’ultima isola. Dopo aver colpito il settore occidentale e centrale, con tanta pioggia caduta nell’Agrigentino, ora il fronte temporalesco sta interessando il settore orientale dell’isola, con forti temporali in atto dal Catanese fino al Ragusano e piogge sulla costa ionica del Messinese. Tra i dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore in Sicilia, segnaliamo: 56mm a Marsala, 55mm a Francavilla di Sicilia, 54mm a Palma di Montechiaro, 52mm a Nunziata, 49mm a Campo Boario, Cannizzara, 48mm a Gela, 45mm a Villa Vela, 42mm a San Corrado, 41mm a Rosolini, 39mm a Monterosso Almo, 36mm a Ragusa, Modica.

Oggi è il sesto giorno di pioggia consecutivo in molte località della Sicilia. È stata una piovuta eccezionale perché molto estesa su tutto il territorio: stavolta l’area tirrenica è stata la meno colpita dalle precipitazioni.

Prestare massima attenzione alle prossime ore perché il maltempo insisterà sul settore orientale della Sicilia, con forti piogge e temporali, con il rischio di allagamenti e alluvioni.

