Maltempo Toscana, attivo sistema temporalesco: “forti temporali in arrivo”

“Sistema temporalesco attivo sull’Arcipelago in estensione alla costa centrale“: è quanto riporta il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, avvertendo: “Nelle prossime ore è previsto l’aumento dell’instabilità con temporali anche forti soprattutto tra l’Arcipelago, basso livornese e l’alta provincia di Grosseto“. Una perturbazione atlantica oggi porterà infatti maltempo su gran parte del Centro/Nord.

