Maltempo Toscana, la nuova nevicata all’Abetone fa aprire tutte le piste | FOTO e VIDEO

Un inverno positivo quello di quest’anno per il comprensorio sciistico di Abetone e della Val di Luce, in provincia di Pistoia. La nevicata di stanotte e questa mattina ha portato alcuni centimetri di neve fresca, per la felicità degli appassionati di sport invernali e per gli operatori della stazione sciistica più importante dell’Appennino. “La neve è caduta fino a bassa quota, per cui ci sono buone prospettive non solo per il fine settimana, ma per tutto il proseguimento della stagione, che vorremmo concludere come da tradizione il Primo Maggio”, afferma Andrea Formento, Presidente nazionale di Federfuni.

“Le previsioni, sono buone anche per la prossima settima e quindi contiamo poter ospitare tanti appassionati anche nel mese di marzo. Le piste sono tutte aperte e in buonissime condizioni, quindi ci aspettiamo afflussi importanti di amanti degli sport invernali e di chi ama la montagna“, conclude Formento.

