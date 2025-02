Maltempo Toscana, nubifragio a Carrara: allagamenti e livello dei fiumi in aumento

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo ha colpito nella notte il territorio comunale di Carrara, dove tra le 01:30 e le 3 sono caduti circa 60 mm di pioggia. Si è registrato l’innalzamento dei torrenti principali, Carrione e Parmignola, che però al momento sono già rientrati nei livelli di guardia: è quanto rende noto la protezione civile. Per quanto riguarda i canali secondari sono tutti pieni, ma scorrono regolarmente. Nelle prime ore di questa mattina si è registrato un allagamento in via Argine Destro, ad Avenza, dove le squadre della protezione civile sono intervenute per aiutare una famiglia a liberare la propria casa dall’acqua, mentre si sono verificate 2 piccole frane tra Bedizzano e Codena e a Linara. Un albero è caduto nel parco di San Ceccardo, alla Fabbrica.

Code di 8 km si son registrate questa mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello in direzione Roma, a causa di interventi di ripristino dei danni causati dalle forti piogge alla pavimentazione all’altezza del km 316. Sul posto vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 4° tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico transita su una sola corsia in direzione Roma.

