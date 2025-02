Maltempo Toscana: piogge torrenziali nella notte, frazione isolata in provincia di Massa Carrara | FOTO

MeteoWeb

A causa delle forti piogge che hanno colpito la provincia di Massa Carrara durante la notte, una frana ha provocato la chiusura della strada comunale per Vietina, isolando temporaneamente la frazione apuana. Sono attualmente in corso le operazioni di rimozione dei detriti dalla carreggiata, con il ripristino di un passaggio previsto entro il primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione civile e la polizia municipale. È stato inoltre attivato un servizio di primo soccorso con un’ambulanza in postazione, e una piazzola è stata predisposta per l’atterraggio di un elicottero, qualora fosse necessario.

