Maltempo Toscana: nuovo nubifragio all’Elba, “interventi di Protezione Civile”

Dopo i danni dovuti alle piogge della notte, il maltempo continua a colpire la Toscana. “Un nubifragio sta interessando l’Isola d’Elba con oltre 56mm di pioggia caduti nell’ultima ora a Portoferraio. Forte temporale anche su Fucecchio e Santa Croce sull’Arno”, segnala sui social il Presidente della Toscana, Eugenio Giani. “Nelle prossime ore rovesci e temporali sparsi saranno ancora possibili soprattutto sulle zone centro-meridionali della regione”.

“Un nubifragio con intense precipitazioni ha colpito nelle scorse ore la Toscana meridionale, Isola d’Elba e Arcipelago“, sono stati attivati “interventi del sistema di Protezione Civile insieme a Vigili del Fuoco e forze dell’ordine per alcuni alberi caduti, smottamenti e barche rovesciate nel porto di Talamone“, aveva reso noto Giani in un post precedente.

