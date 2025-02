Maltempo Toscana: rimossa la frana a Montignoso dopo il violento temporale 

MeteoWeb

E’ stato rimosso il materiale franato lungo la strada comunale per Vietina a Montignoso (Massa Carrara) a seguito del violento temporale di mercoledì notte che aveva isolato la frazione dal resto della città. La vegetazione è stata tagliata per verificare lo stato del fronte, con l’area che è stata coperta da teli protettivi. Sono inoltre stati posizionati nella new jersey e realizzati interventi di sicurezza per proteggere l’area. La prossima settimana, commentando il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, partiranno indagini approfondite per valutare ulteriormente la situazione e definire i prossimi interventi.

Per quanto riguarda la viabilità, in via Fratelli Buffoni nella frazione di Vietina è in vigore un divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e ai veicoli di non residenti nella frazione. Al momento l’accesso è consentito solo ai mezzi di soccorso, ai veicoli per servizi di pubblica utilità e ai residenti.

