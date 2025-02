Maltempo Toscana: slitta l’apertura del Carnevale di Viareggio

MeteoWeb

Il maltempo previsto per domani rivoluziona il debutto del Carnevale di Viareggio. In conseguenza dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, il corso mascherato di apertura, in programma domani, è stato rimandato a domenica 9 febbraio, con inizio alle ore 15. Al termine del corso mascherato, si svolgerà lo spettacolo pirotecnico inaugurale. I biglietti acquistati per il corso mascherato di domani – spiegano gli organizzatori della manifestazione – saranno validi per la sfilata di domenica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.