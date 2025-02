Maltempo negli USA: il bilancio dei morti nel Kentucky è sempre più drammatico

MeteoWeb

Almeno otto persone sono morte nel Kentucky a causa dell’esondazione dei torrenti causata dalle forti tempeste e dall’acqua che ha coperto le strade. Lo ha dichiarato il governatore locale Andy Beshear. Centinaia di persone bloccate dalle inondazioni hanno dovuto essere soccorse. Beshear ha detto che molte delle morti, tra cui quella di una madre e del suo bambino di 7 anni, sono state causate da auto rimaste bloccate dall’acqua alta. “State dalle strade in questo momento e restate vivi”, ha detto. “Questa è la fase di ricerca e soccorso, e sono molto orgoglioso di tutti i cittadini del Kentucky che sono là fuori a rispondere, mettendo a rischio la propria vita”, ha aggiunto. Beshear ha dichiarato che le tempeste hanno causato l’interruzione dell’energia elettrica in circa 39mila abitazioni, ma ha avvertito che i forti venti in alcune zone potrebbero aumentare le interruzioni.

