Maltempo, vento forte nell’Alessandrino e grandine nel Pavese: danni | FOTO

Il maltempo che sta colpendo l’Italia da Nord a Sud ha provocato vento forte in provincia di Alessandria. Sono state rilevate raffiche fino a 86km/h (dati dalla centralina Arpa di Bric Berton di Ponzone, nell’Alto Acquese). Valori sostenuti anche in pianura, con una punta di 62,3km/h nel sobborgo di Lobbi del capoluogo di provincia. Si registrano disagi a causa di alberi e pali pericolanti o caduti in strada. Una ventina le richieste di intervento alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, impegnati inizialmente tra Valenzano e Casalese. A Balzola, il vento ha complicato le operazioni di spegnimento dell’incendio di una cascina. Criticità anche nell’Acquese.

Segnalato nevischio su buona parte dell’Appennino al confine con la Liguria.

Vento, grandine e neve anche in provincia di Pavia

Il maltempo ha interessato anche la provincia di Pavia, con la caduta di alcuni alberi a causa del forte vento. A Travacò Siccomario, alle porte del capoluogo, una pianta è finita su un’auto, per fortuna senza causare feriti. Danni anche a un palo della linea telefonica e a un cavo della linea elettrica in Lomellina. Nel pomeriggio, Pavia e altre zone pianeggianti della provincia sono state interessate da una grandinata.

Nevica invece nell’area montana dell’Oltrepò Pavese, tra Romagnese, il Passo del Penice e il Brallo.

