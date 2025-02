Meteo, la marmotta Phil ha decretato: cosa riserverà l’inverno negli USA

MeteoWeb

Nonostante i dubbi sollevati dagli scienziati americani, la famosa marmotta Punxsutawney Phil ha decretato che l‘inverno negli Stati Uniti durerà altre sei settimane. Uscendo dalla sua tana, infatti, ha visto la sua ombra. Come ogni anno dal 1887, la cerimonia ha attirato una folla di turisti nella città della Pennsylvania che dà il nome a Phil. Questa però era la prima volta da padre per la marmotta che a marzo ha avuto due figli con la compagna Phyliss, Sunny e Shadow.

Punxsutawney Phil, la famosa marmotta della Pennsylvania, è stata da sempre un simbolo di previsioni meteo stagionali negli Stati Uniti, celebrata ogni anno durante il “Giorno della Marmotta“, il 2 febbraio. Dal 1887, il piccolo roditore è diventato un’icona nazionale, con il pubblico che attende con ansia il momento in cui emergerà dalla sua tana per determinare se vedrà la sua ombra. Secondo la tradizione, se Phil vede la sua ombra, ci saranno 6 settimane in più di inverno; se non la vede, si prevede un’arrivo anticipato della primavera.

La tradizione di Punxsutawney Phil risale a 138 anni fa, eppure la sua tecnica di previsione è rimasta invariata. Ogni 2 febbraio, i membri del “Punxsutawney Groundhog Club” svegliano la marmotta all’alba e osservano se proietta un’ombra. Contrariamente a quanto si pensa comunemente, non è necessario che Phil veda la sua ombra; basta che la proietti per lanciare la sua profezia invernale.

