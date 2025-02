Scienziati USA mettono in dubbio le previsioni meteo della marmotta Phil

MeteoWeb

Per la prima volta dal 1887, gli scienziati americani hanno messo in dubbio l’affidabilità del più celebre roditore-meteorologo, la marmotta Punxsutawney Phil, che ogni 2 febbraio attira migliaia di visitatori nella cittadina della Pennsylvania da cui prende il nome e “annuncia” quando finirà l’inverno. La tradizione vuole che se Phil esce dalla tana e non vede la sua ombra l’inverno sta per finire. Stavolta la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha avvertito che solo il 35% delle previsioni di Phil si sono rivelate accurate, mentre un’altra marmotta, Chuck di New York, è in cima alla classifica con un impressionante tasso di precisione dell’85% sulle sue previsioni.

La cerimonia del Giorno della Marmotta, ‘Groundhog Day’, è stata resa famosa dall’omonimo film del 1993 con Bill Murray, in italiano ‘Ricomincio da capo’.

