Massimo solare: le previsioni di un possibile secondo picco nei prossimi mesi

MeteoWeb

Negli ultimi mesi, l’attività solare ha mostrato un comportamento insolito, portando gli scienziati a interrogarsi sul massimo solare. Un recente studio pubblicato su Space Weather ha rivelato ulteriori dettagli. Lo scorso maggio, una violenta tempesta geomagnetica ha colpito la Terra, comprimendo il campo magnetico planetario fino a livelli senza precedenti. Secondo le nuove analisi, la magnetopausa – la barriera che separa il vento solare dalla magnetosfera terrestre – si è ridotta a tal punto da esporre i satelliti geostazionari, normalmente protetti, allo spazio interplanetario per circa sei ore.

Nonostante questa esposizione estrema, nessun satellite è andato perso, ma alcuni satelliti meteorologici hanno registrato problemi nella trasmissione dei dati. Questo episodio evidenzia la potenza delle tempeste solari e l’importanza di monitorare costantemente l’attività del Sole per proteggere le infrastrutture spaziali e terrestri.

Il Solar Max è davvero arrivato?

Nell’ottobre 2024, NOAA e NASA hanno dichiarato l’inizio del massimo solare, la fase in cui il Sole raggiunge la sua massima attività. Tuttavia, l’analisi dei dati ha rivelato che questo picco si è manifestato principalmente nell’emisfero meridionale del Sole, mentre l’emisfero settentrionale ha mostrato segni di attività molto più contenuti. Questa disparità ha sollevato interrogativi tra gli esperti: il picco settentrionale deve ancora arrivare? Oppure si è già verificato in forma ridotta, senza essere evidente? L’osservazione delle macchie solari degli ultimi cicli solari mostra che il massimo solare può essere doppio, con picchi sfalsati tra emisfero nord e sud, un fenomeno noto come “gap di Gnevyshev”.

Un secondo picco in vista?

I dati più recenti di febbraio 2025 suggeriscono che l’attività solare potrebbe spostarsi verso l’emisfero nord. D’altro canto, esiste anche la possibilità che il modesto aumento iniziale dell’attività nell’emisfero settentrionale fosse già il suo massimo, e che il ciclo solare sia ora in fase calante.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

L’evoluzione del ciclo solare 25 rimane incerta, e gli scienziati continueranno a monitorare l’attività della nostra stella per comprendere meglio il suo andamento. Un secondo picco potrebbe significare un periodo prolungato di intense tempeste geomagnetiche, con implicazioni non solo per l’osservazione delle aurore, ma anche per le telecomunicazioni e i sistemi satellitari. Qualunque sia la risposta definitiva, il comportamento attuale del Sole dimostra ancora una volta la complessità e l’imprevedibilità della nostra stella.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.