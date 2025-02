Il megarazzo Starship pronto per un nuovo lancio: SpaceX spinge i limiti con l’8° volo

MeteoWeb

SpaceX si prepara per il tanto atteso 8° volo test di Starship, il sistema di lancio più grande e potente mai costruito. Se tutto procederà come previsto, il decollo avverrà il 28 febbraio dal complesso Starbase, in Texas. Questo volo rappresenta una pietra miliare nel percorso verso la piena operatività del veicolo, con innovazioni significative che potrebbero ridefinire il futuro delle missioni spaziali umane e robotiche.

Il 7° volo di Starship e le modifiche successive

Il 7° test, avvenuto lo scorso 16 gennaio, ha avuto un esito parzialmente positivo. Il booster Super Heavy è stato recuperato con successo grazie alle innovative “bacchette” della torre di lancio, ma il secondo stadio ha subito un guasto critico. Il veicolo doveva effettuare un’orbita parziale e testare il rilascio di 10 mockup dei satelliti Starlink, ma una perdita di propellente ha causato il cedimento strutturale del secondo stadio circa 8,5 minuti dopo il decollo, portando alla sua disintegrazione sopra l’Atlantico.

A seguito di un’accurata indagine, SpaceX ha implementato miglioramenti hardware e software per incrementare l’affidabilità della piattaforma:

Potenziamento delle alette anteriori , ridisegnate per migliorare la resistenza termica durante il rientro e ridurre la complessità meccanica;

, ridisegnate per migliorare la resistenza termica durante il rientro e ridurre la complessità meccanica; Incremento del 25% della capacità di propellente , migliorando così la durata e la flessibilità delle missioni;

, migliorando così la durata e la flessibilità delle missioni; Nuovo sistema avionico, con maggiore capacità computazionale e ridondanza per supportare manovre avanzate come il trasferimento di propellente e il ritorno controllato alla base di lancio.

L’8 volo di Starship

L’8° volo rappresenta un passaggio fondamentale per validare tecnologie critiche che porteranno Starship verso la sua piena operatività. Le prove principali includono:

Primo rilascio di un payload operativo : quattro simulatori di satelliti Starlink saranno rilasciati su una traiettoria suborbitale, permettendo di testare il meccanismo di dispiegamento in condizioni reali;

: quattro simulatori di satelliti Starlink saranno rilasciati su una traiettoria suborbitale, permettendo di testare il meccanismo di dispiegamento in condizioni reali; Riaccensione di un motore Raptor nello Spazio : test cruciale per le missioni a lunga durata, incluse quelle lunari e marziane;

: test cruciale per le missioni a lunga durata, incluse quelle lunari e marziane; Esperimenti di protezione termica avanzata : sezioni del veicolo saranno lasciate intenzionalmente prive di piastrelle termiche per analizzare il comportamento strutturale sotto condizioni di stress termico estremo;

: sezioni del veicolo saranno lasciate intenzionalmente prive di piastrelle termiche per analizzare il comportamento strutturale sotto condizioni di stress termico estremo; Valutazione di nuovi materiali per il rientro atmosferico: test di diverse configurazioni di piastrelle metalliche, inclusi prototipi con raffreddamento attivo, per massimizzare la resistenza alle altissime temperature.

Un ulteriore esperimento prevede la valutazione di nuovi sensori radar per il recupero del booster Super Heavy, migliorando la precisione dei sistemi di guida per il rientro.

Recupero e riutilizzo del Super Heavy

Il booster Super Heavy, equipaggiato con 33 motori Raptor, seguirà un profilo di volo ottimizzato per testare l’atterraggio controllato e la possibilità di un recupero sicuro. Il processo di rientro includerà:

Decelerazione da velocità supersonica , con la generazione di boom sonici che potrebbero essere percepiti nella zona di atterraggio;

, con la generazione di boom sonici che potrebbero essere percepiti nella zona di atterraggio; Analisi automatica dei parametri di volo, per decidere in tempo reale se procedere con la cattura tramite le “bacchette” della torre di lancio o deviare su un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico in caso di anomalie.

Questi test sono essenziali per il concetto di razzo completamente riutilizzabile, riducendo drasticamente i costi e aumentando la frequenza delle missioni.

Un passo decisivo verso le missioni interplanetarie

L’ambizioso obiettivo di SpaceX è rendere Starship il primo veicolo spaziale completamente riutilizzabile, in grado di trasportare payload e umani verso la Luna, Marte e oltre. I risultati di questo volo di prova potrebbero fornire dati cruciali per la futura colonizzazione dello Spazio.

Il lancio sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di SpaceX a partire da 40 minuti prima della partenza. La finestra di lancio si aprirà alle 17:30 CST del 28 febbraio (00:30 del 1° marzo in Italia) con aggiornamenti in tempo reale disponibili sui canali social dell’azienda.

