Meteo, perché ignoriamo il pericolo? Il dramma dei sottopassi durante i nubifragi

Durante i periodi di forte maltempo, i sottopassi stradali diventano tra le aree più pericolose e insidiose per automobilisti e pedoni. La cronaca di eventi alluvionali dimostra ripetutamente come queste strutture possano trasformarsi in trappole mortali in pochi istanti. A Francavilla al Mare (CH), dove le piogge torrenziali hanno sommerso strade e sottopassi, si è assistito ancora una volta alla drammatica dimostrazione di quanto possa essere rischioso attraversare queste zone durante un nubifragio. Il problema principale risiede nella rapidità con cui l’acqua si accumula in questi punti depressi della viabilità urbana, creando situazioni imprevedibili e pericolose.

Quando piogge intense colpiscono il territorio in un lasso di tempo ristretto, il deflusso dell’acqua piovana diventa critico. I sottopassi, essendo più bassi rispetto al resto della sede stradale, tendono ad accumulare enormi quantità d’acqua in pochissimi minuti. Il livello può salire rapidamente, raggiungendo altezze che rendono impossibile il passaggio dei veicoli. Molti automobilisti, tuttavia, tendono a sottovalutare il rischio, convinti che la loro auto possa affrontare l’ostacolo senza conseguenze. Questa convinzione errata porta a situazioni estreme, in cui il motore del veicolo si spegne a causa dell’aspirazione dell’acqua, lasciando il conducente intrappolato in un ambiente che diventa sempre più pericoloso.

Uno degli errori più comuni è la difficoltà nel valutare la profondità dell’acqua. A causa della rifrazione e della scarsa visibilità durante i temporali, la percezione della reale entità dell’allagamento è spesso distorta. Ciò porta molti a credere che l’acqua sia più bassa di quanto realmente sia, inducendoli a proseguire nel tentativo di attraversare il sottopasso. Il rischio maggiore, però, non è solo quello di rimanere bloccati, ma di essere travolti dalle correnti d’acqua che si creano in questi ambienti chiusi. L’acqua in movimento ha una forza sorprendente: bastano pochi centimetri per compromettere la stabilità di un’automobile e una quantità leggermente superiore può trascinare via interi veicoli, rendendo quasi impossibile ogni tentativo di salvataggio.

Nonostante gli avvisi ripetuti delle autorità e gli episodi di cronaca che dimostrano la pericolosità dei sottopassi allagati, molte persone continuano a ignorare il pericolo. La sottovalutazione del rischio è una delle cause principali di incidenti legati alle alluvioni urbane. L’impazienza gioca un ruolo determinante, spingendo chi si trova bloccato nel traffico a prendere decisioni avventate pur di non perdere tempo. La necessità di raggiungere una destinazione, il timore di rimanere intrappolati per ore o la mancanza di alternative immediate portano molte persone a rischiare, convinte che la situazione non sia così grave. Il problema è che, quando si accorgono dell’errore, potrebbe essere già troppo tardi.

Un altro elemento che induce a sfidare il pericolo è la percezione errata della sicurezza del proprio veicolo. I conducenti di SUV o furgoni, ad esempio, spesso credono che l’altezza maggiore del loro mezzo garantisca una protezione sufficiente per affrontare un passaggio allagato. Tuttavia, anche i veicoli più grandi non sono immuni ai pericoli dell’acqua in movimento e possono essere facilmente travolti dalle correnti sotterranee. La stessa acqua che circonda l’auto può infiltrarsi rapidamente nel motore e negli interni, rendendo impossibile la fuga.

Per prevenire incidenti legati agli allagamenti nei sottopassi, è fondamentale adottare comportamenti prudenti. Evitare di attraversare aree allagate è la regola principale, indipendentemente dall’urgenza o dalla percezione soggettiva del rischio. Seguire i percorsi alternativi, anche se più lunghi, è sempre la scelta più sicura. In presenza di allerte meteo, è consigliabile pianificare in anticipo il tragitto, evitando zone note per essere soggette ad allagamenti. Il rispetto delle segnalazioni delle autorità locali e delle chiusure stradali è essenziale per ridurre il pericolo.

