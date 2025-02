Meteo, il freddo non è fuori gioco: il TST Event potrebbe rimescolare le carte

MeteoWeb

L’ondata di gelo attesa per il finire della settimana potrebbe colpire con decisione l’Europa Orientale, mentre sul Mediterraneo la situazione appare più complessa. I modelli meteorologici attuali, infatti, sembrano orientarsi verso una decisa spinta zonale che ostacolerebbe l’avanzata del freddo verso Occidente, ma le variabili in gioco sono ancora numerose e il margine d’incertezza resta elevato. La media ensemble del modello GFS indica il gelo a ridosso della Penisola, lasciando aperta la possibilità che l’Italia venga comunque interessata da questa dinamica.

L’apparente rinforzo zonale a lungo termine è strettamente legato alla rotazione del Vortice Polare Stratosferico (VPS), ma non si tratta di un semplice ricompattamento. Al contrario, lo Stratwarming in atto riflette l’intensificarsi degli attriti derivanti dall’opposizione termica, un fenomeno che potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla circolazione atmosferica nel comparto Euro-Atlantico. In particolare, l’evento di riscaldamento stratosferico potrebbe configurarsi come un “TST event“, ossia una perturbazione che, partendo da un’anomalia termica nella troposfera, si trasmette alla stratosfera per poi riflettersi nuovamente verso il basso, influenzando in modo significativo la dinamica atmosferica.

Se questa evoluzione dovesse confermarsi, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo potrebbe manifestarsi una nuova spinta altopressoria sul settore scandinavo, coerente con un pattern assimilabile al Ponte di Weikoff. L’attuale risalita di ingenti flussi di calore verso la stratosfera rappresenta un chiaro segnale di questa possibilità, suggerendo scenari ancora in divenire. In questo contesto, liquidare prematuramente l’ipotesi di un interessamento del Mediterraneo risulterebbe un errore, poiché l’intero processo si gioca su distanze estremamente ridotte e ogni variazione potrebbe risultare determinante. La situazione, dunque, rimane da monitorare con attenzione, poiché la configurazione finale potrebbe riservare sorprese anche per le regioni più occidentali del continente.

