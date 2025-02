Montagna, boscaiolo travolto da un albero: soccorso in elicottero

MeteoWeb

Un boscaiolo romeno è rimasto travolto dall’albero che stava tagliando nel tardo pomeriggio di oggi nei boschi di Grea, a Domegge di Cadore (Belluno), riportando gravi traumi alla colonna vertebrale. L’allarme è scattato poco dopo le 16 quando l’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore si è alzato in volo, mentre una squadra del Soccorso alpino del Centro Cadore si preparava per dare eventuale supporto. Sbarcati con un verricello di 40 metri medico, infermiere e tecnico di elisoccorso, i soccorritori sono riusciti a trarlo dalla fitta vegetazione e a issarlo a bordo per ricoverarlo all’ospedale San Martino di Belluno.

