E’ morta Elena, la diciottenne col corpo di bambina: il messaggio straziante della mamma 

“Elena, tesoro, voglio ricordarti con questo sorriso. Ora canterai con gli angeli. La tua famiglia ti amerà per sempre. Un giorno ci rivedremo”. Con queste parole scritte sui social la mamma di Elena, la ragazza di 18 anni afflitta da una malattia rarissima che la faceva vivere in un corpo di bimba, ha annunciato la morte sella figlia. La ragazza è deceduta oggi all’ospedale Gaslini, dove era ricoverata da qualche settimana. Elena era stata colpita da mitocondriopatia geneticamente determinata (Nubpl), una malattia rarissima (20 casi in tutto il mondo) che blocca la crescita e ‘spegne’ gli organi interni.

