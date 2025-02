Morte Gene Hackman, dettagli inquietanti: cosa è stato trovato in casa

MeteoWeb

L’attore hollywoodiano Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro abitazione a Santa Fe, New Mexico, in circostanze ritenute “sospette” dalle autorità. Secondo quanto riportato dai media americani, tra cui ABC News e TMZ, la polizia ha avviato un’indagine approfondita per chiarire le cause del decesso. Le autorità hanno rinvenuto i corpi dell’attore, 95 anni, e della moglie, 63 anni, mercoledì scorso, dopo che un vicino preoccupato aveva allertato le forze dell’ordine. Nella casa è stato trovato morto anche il loro cane.

Circostanze del ritrovamento

Secondo i rapporti, la porta d’ingresso dell’abitazione era aperta e non chiusa a chiave. Un manutentore, giunto sul posto per un controllo, ha scoperto la situazione e ha avvisato le autorità. Tuttavia, non sono stati rilevati segni di effrazione o di furto. Gene Hackman è stato trovato vestito sul pavimento in un’area d’ingresso sporca, come se fosse caduto improvvisamente. Il corpo di Betsy Arakawa è stato rinvenuto in un bagno, accanto a una stufa, in posizione laterale e con segni di decomposizione. Nelle vicinanze del corpo di Arakawa era presente un flacone di medicinali aperto con compresse sparse. Il loro pastore tedesco giaceva morto a pochi metri di distanza.

Ipotesi di avvelenamento da monossido di carbonio

Una delle ipotesi investigative iniziali riguardava un’intossicazione da monossido di carbonio. Tuttavia, i vigili del fuoco di Santa Fe non hanno rilevato tracce del gas nell’abitazione al momento dell’intervento. La New Mexico Gas Company ha dichiarato che non sono stati riscontrati problemi negli impianti di distribuzione del gas nella casa. Elizabeth Jean, figlia di Hackman, ha dichiarato a TMZ che la coppia potrebbe essere stata vittima di un’intossicazione accidentale. Il dipartimento dello sceriffo di Santa Fe, guidato da Adan Mendoza, non ha ancora fornito una causa ufficiale della morte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.