Nasce un nuovo servizio di consulenza contro le teorie del complotto

MeteoWeb

Oggi prende il via in Germania il servizio di consulenza nazionale “Beratungskompass Verschwörungsdenken”, una nuova iniziativa destinata a chiunque sia colpito o preoccupato dalla diffusione delle teorie del complotto. Questo centro di consulenza è parte di un progetto finanziato dal Ministero federale per la Famiglia, gli Anziani, le Donne e i Giovani (BMFSFJ) e dal Ministero dell’Interno e della Patria (BMI), nell’ambito del programma federale “Demokratie leben!”, attivo dal marzo 2024. L’attuazione del progetto è affidata a tre organizzazioni specializzate: il Violence Prevention Network, la Amadeu Antonio Stiftung e modus – Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung.

Il ministro dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “le teorie del complotto si accompagnano a menzogne e disinformazione, diffuse con l’intento di dividere la nostra società e minare la fiducia nella scienza indipendente, nei media liberi e nelle istituzioni democratiche. Queste narrazioni possono condurre a ideologie estremiste e spingere alcune persone a compiere atti di violenza. In particolare, le teorie del complotto a sfondo antisemita sono particolarmente diffuse. Spesso, sono i membri della famiglia, gli amici o gli insegnanti a notare per primi la propagazione di tali narrazioni, ma il dialogo risulta difficile, poiché chi ne è coinvolto rifiuta di ascoltare argomentazioni razionali. Per questo motivo, la creazione di un servizio di consulenza a livello nazionale rappresenta un elemento chiave nella lotta globale contro l’estremismo e la disinformazione”.

Anche il ministro per la Famiglia, Lisa Paus, ha evidenziato la gravità del fenomeno: “le teorie del complotto non solo avvelenano la nostra democrazia, ma causano anche forti tensioni all’interno delle famiglie, tra amici e colleghi. Con il nuovo servizio di consulenza, per la prima volta offriamo un punto di riferimento accessibile a tutti coloro che cercano aiuto. Dopo un primo colloquio confidenziale, i richiedenti saranno indirizzati verso centri di supporto specializzati presenti sul territorio. In questo modo, aiutiamo concretamente chi ne ha bisogno e rafforziamo la prevenzione contro i pericoli crescenti del pensiero complottista”.

Le teorie del complotto

Le teorie del complotto si basano sulla convinzione che individui o gruppi ritenuti potenti influenzino segretamente gli eventi globali, mantenendo le loro reali intenzioni nascoste alla popolazione. Tali narrazioni trovano particolare diffusione in periodi di crisi, come avvenuto durante la pandemia di Covid-19 o in relazione all’attuale guerra in Ucraina. Esse sono spesso alla base di movimenti estremisti e possono portare a pericolose forme di radicalizzazione e violenza. Tuttavia, anche al di fuori dei circuiti estremisti, il pensiero complottista può rafforzare atteggiamenti antidemocratici e minare la coesione sociale.

Il “Beratungskompass Verschwörungsdenken” ha l’obiettivo di offrire supporto mirato a chi cerca aiuto, ai diretti interessati e al loro contesto familiare e sociale. Il servizio è disponibile sia online che telefonicamente e garantisce un primo incontro anonimo per valutare il livello di assistenza necessario. Qualora emergesse un bisogno di supporto continuativo, il richiedente verrà indirizzato a un centro di consulenza locale. La rete di collaborazione con le realtà territoriali è in costante espansione, assicurando un servizio efficace e riservato per affrontare le sfide poste dalla diffusione delle teorie del complotto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.