Neuroriabilitazione paralisi cerebrali nei bambini: due importanti riconoscimenti

Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana alla Professoressa Giuseppina Sgandurra e al giovane ricercatore, il Dr. Giovanni Arras. Ad accompagnarli, le rispettive famiglie: per la Professoressa Sgandurra, il marito Ivano, i figli Chiara e Francesco e il fratello Carmelo; per il Dr. Arras, la mamma Martina, il papà Massimiliano, la sorella Francesca e la fidanzata Francesca (che condividono lo stesso nome). Un’emozione intensa e profonda, che questi nuovi “eroi civili” di Mattarella hanno vissuto ben prima di oggi, da quando la telefonata del Quirinale li ha informati dell’alta onorificenza, scombussolando benevolmente le loro quotidianità. In loro, la consapevolezza che a ricevere quel riconoscimento c’erano anche tutti i bambini e i genitori che vedono nei loro studi scientifici una speranza per il futuro.

Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della ricerca scientifica e il suo impatto sulla vita dei bambini con paralisi cerebrale, attraverso l’adozione di nuove tecnologie e la co-progettazione con le famiglie. La Professoressa Sgandurra, neuropsichiatra infantile, docente associato presso l’Università di Pisa e responsabile del laboratorio INNOVATE di IRCCS Stella Maris ha dedicato la sua carriera all’integrazione dell’intelligenza artificiale nella neuroriabilitazione pediatrica. Il Dr. Arras ha trasformato la sua esperienza personale con la paralisi cerebrale in una missione professionale, contribuendo attivamente al progetto europeo AInCP (Artificial Intelligence in Cerebral Palsy). La loro collaborazione con la Fondazione FightTheStroke e l’impegno nell’applicazione dell’intelligenza artificiale per la riabilitazione pediatrica rappresentano un faro di speranza e innovazione nel campo medico.

La storia

Giovanni convive sin dalla nascita con una paralisi cerebrale per la quale sono necessari periodicamente cicli di cura. Dopo il liceo in Sardegna ha studiato filosofia a Pisa per poi conseguire il titolo magistrale a Sassari: è rientrato in Toscana dove studia per specializzarsi su temi connessi all’intelligenza artificiale.

“Sono entrato in contatto con questo mondo – afferma Giovanni – per via della paralisi cerebrale infantile che, oltre alle difficoltà de ambulatorie che mi sono costate ore di fisioterapia, operazioni e mesi in ospedale, mi ha offerto l’opportunità di conoscere persone e vedere situazioni che definire straordinarie, per la forza e l’amore che le circonda”.

Scienza e tecnologia al servizio della riabilitazione pediatrica

La Professoressa Giuseppina Sgandurra, Associata al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa e Responsabile del Laboratorio INNOVATE (Innovative Technologies in Neurorehabilitation) presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone (Pisa), è una figura di riferimento nella neuro-riabilitazione infantile. Con il progetto europeo AInCP (Artificial Intelligence iN Cerebral Palsy) la sua ricerca è focalizzata sull’uso dell’intelligenza artificiale per personalizzare i percorsi di riabilitazione motoria dei bambini con Paralisi Cerebrale. L’obiettivo è quello di sviluppare tecnologie innovative per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e rendere la riabilitazione più efficace. Un lavoro che ha avuto un impatto significativo non solo sulla comunità scientifica e sulle famiglie, ma anche sui giovani ricercatori, come Giovanni Arras, che ha trovato nella ricerca un’opportunità per unire il proprio percorso personale all’innovazione in campo medico.

“La co-progettazione di soluzioni tecnologiche per la riabilitazione, fin dalle fasi iniziali, è di fondamentale importanza, soprattutto quando entra in gioco l’Intelligenza Artificiale (IA), una tecnologia che, sebbene susciti al tempo stesso fascino e timori, risulta imprescindibile per sviluppare strumenti validi e consapevoli – commenta la professoressa Giuseppina Sgandurra – Stiamo vivendo un’epoca di profondo cambiamento, proiettata verso il futuro, in cui il modo di fare diagnosi e cura sta evolvendo. Solo attraverso un lavoro sinergico tra clinici, pazienti, famiglie, ingegneri, informatici, economisti ed eticisti potremo definire e progettare, grazie alle nuove scoperte tecnologiche e all’Intelligenza Artificiale, il modo in cui desideriamo erogare e ricevere le cure. Solo così sarà possibile trasformare radicalmente, ma in modo sostenibile e valido, i modelli di diagnosi e trattamento”.

“La mia esperienza diretta con la disabilità mi ha dato una prospettiva unica sulla ricerca – dice il dr. Giovanni Arras -. Quando ho iniziato a lavorare nel campo della riabilitazione tecnologica, ho capito che potevo portare non solo un contributo scientifico, ma anche un punto di vista da paziente, aiutandoli ad essere sempre più indipendenti”.

“La storia di Giovanni è emblematica del potenziale sommerso nei profili delle persone con una disabilità di Paralisi Cerebrale – racconta Francesca Fedeli, Presidente della Fondazione FightTheStroke – Sono 17 milioni le persone con Paralisi Cerebrale in tutto il mondo e per la prima volta verrà riconosciuto il merito di un ricercatore con disabilità direttamente coinvolto nel disegnare un mondo a sua misura: non possiamo che essere orgogliosi di aver sviluppato un contesto adatto a far fiorire queste collaborazioni tra medico e paziente”.

